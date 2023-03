O FC Porto prosseguiu, esta sexta-feira, a preparação para o jogo contra o Sp. Braga, da 25.ª jornada da Liga, sem João Mário, Pepe e João Marcelo.



Segundo informam os dragões no seu site oficial, o trio fez apenas tratamento às respetivas lesões e não treinou com o restante plantel. Por seu turno, Francisco Meixedo fez treino integrado ainda que de forma condicionada.



O clube azul e branco não fez qualquer referêcia à conferência de imprensa de Sérgio Conceição prévia ao jogo na Pedreira. Espera-se, portanto, que o técnico volte a ficar em silêncio em jogos da Liga após ter participado em conferências antes e após o jogo contra o Inter, referente aos oitavos de final da Champions.



Lembre-se que desde a derrota no Dragão com o Gil Vicente que Conceição não fez a antevisão e o rescaldo dos jogos frente ao Desp. Chaves e Estoril, que terminaram ambos com triunfos dos campeões nacionais.



O FC Porto encerra a preparação para o jogo contra o Sp. Braga, agendado para as 18h00 do próximo domingo, este sábado. A sessão de trabalho começa às 10h30.