Os futebolistas Wilson Manafá e Matheus Uribe realizaram tratamento esta quinta-feira, tal como na véspera, continuando como ausências para o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, que segue também com Bruno Costa em treino condicionado.

Os azuis e brancos preparam assim, sem os três atletas, a receção ao Portimonense, marcada para as 20h30 de sábado, com arbitragem de Tiago Martins.

O atual líder do campeonato, que tem 79 pontos, mais seis do que o Sporting e mais 15 do que o Benfica, volta a trabalhar pelas 10h30 de sexta-feira, no Olival, antes da conferência de imprensa de antevisão do treinador Sérgio Conceição (12h00).