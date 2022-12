A equipa do FC Porto prosseguiu esta sexta-feira, no Olival, a preparação para a deslocação a Chaves para o jogo da segunda jornada do Grupo A da Taça da Liga que está marcado para a próxima quinta-feira (19h00).

Face às ausências dos internacionais que estão no Campeonato do Mundo – Diogo Costa, Pepe e Otávio (Portugal), Marko Gujic (Sérvia), Eustáquio (Canadá) e Mehdi Taremi (Irão) – Sérgio Conceição reforçou o grupo com quatro jogadores da equipa B: Roko Runje, Vasco Sousa, Abraham Marcus e Wendel Silva.

Entregues ao departamento médico continuam Francisco Meixedo, Zaidu e Evanilson, todos em tratamento, além de Gabriel Verón que fez treino condicionado.

O FC Porto volta ao trabalho já este sábado, mais uma vez no Olival, numa sessão que está marcada para as 10h30.