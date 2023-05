O FC Porto concluiu, este domingo, a preparação para a visita a Arouca, jogo da 31.ª jornada da Liga.



Segundo informam os dragões no site oficial, João Mário foi o único jogador que não esteve às ordens de Sérgio Conceição. O internacional sub-21 português realizou apenas tratamento à lesão sofrida no Clássico contra o Benfica há cerca de um mês.



O Arouca-FC Porto está agendado para as 21h15 desta segunda-feira.