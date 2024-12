A SAD do FC Porto informou, esta segunda-feira, a CMVM da conclusão da «emissão de obrigações FC Porto SAD 2024-2027, no montante de cerca de 21 milhões de euros», abaixo dos 30 milhões pretendidos.



A SAD portista nota ainda que esta operação «em conjunto com a Dragon Notes, no montante de 115 milhões de euros, destina-se a refinanciar o passivo existente e a financiar a atividade global» do clube permitindo a «obtenção de uma situação de liquidez confortável para cumprimento das responsabilidades de curto prazo, extensão da maturidade média da dívida financeira e a redução do custo médio da dívida.»



O FC Porto dá ainda conta de que estas operações de financiamento permitiram garantir efetuar «pagamentos no montante total de 60 milhões de euros» referente a dívidas relacionadas com transferências de jogadores.



O comunicado do FC Porto na íntegra:



A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD (“FC Porto”) vem informar o mercado, os Associados, Adeptos e Simpatizantes do Futebol Clube do Porto e o público em geral que concluiu hoje a emissão de obrigações FC Porto SAD 2024-2027, no montante de cerca de 21 milhões de euros, com vencimento em novembro de 2027 e com uma taxa de cupão fixa anual de 5,25%.



Esta emissão de obrigações, em conjunto com a operação Dragon Notes, no montante de 115 milhões de euros, destina-se a refinanciar o passivo existente e a financiar a atividade global do FC Porto, possibilitando i) a obtenção de uma situação de liquidez confortável para cumprimento das responsabilidades de curto prazo; ii) a extensão da maturidade média da dívida financeira; e iii) a redução do custo médio da dívida.



Com a conclusão destas operações de financiamento, assim como com as medidas já concretizadas de incremento de receitas e redução de despesas, foi possível garantir que, no que respeita a dívidas a clubes decorrentes de transferências de jogadores, foram efetuados pagamentos no montante total de cerca de 60 milhões de euros, desde que o atual Conselho de Administração tomou posse no final de maio, permitindo assim o cumprimento pleno do indicador de Solvabilidade (“overdue payables”) da UEFA, nos controlos trimestrais de junho e setembro passados. Importante realçar também que foram efetuados pagamentos a fornecedores correntes no montante de cerca de 20 milhões de euros, permitindo reduzir de forma relevante os saldos vencidos a fornecedores desde o final de maio. O FC Porto agradece aos investidores que participaram na emissão das obrigações FC Porto SAD 2024-2027, assim como aos bancos que coordenaram a operação e que fizeram parte do sindicato de colocação.