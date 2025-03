O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) condenou esta sexta-feira o FC Porto a pagar 103 euros aos colombianos do Junior Barranquilla num diferendo que se arrastava desde a transferência de Luis Díaz para o Liverpool.

Em causa estava um processo sobre os direitos de formação reclamados pelo clube colombiano relativos ao valor da terceira tranche de 6 milhões de euros paga pelo Liverpool.

O FC Porto até pagou o valor em causa, mas, segundo as contas do tribunal que está sedeado em Lausane, ficaram em dívida 103 euros, aos quais foram acrescentados 5 por cento de juros desde 1 de outubro de 2022.

Mais caro do que o valor irrisório em falta, ficam as custas judiciais associadas a este processo, avaliadas em 25 mil dólares [23,1 mil euros]. O FC Porto ainda avançou com um pedido de reembolso, mas o TAS recusou.