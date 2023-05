O FC Porto confirmou, em comunicado, que o Ministério Público realizou buscas nos escritórios da SAD na manhã desta quarta-feira.



Os dragões referem que estas buscas surgem «na sequência de diligências anteriores» e sublinham que estão «a colaborar com a justiça e a disponibilizar todos os elementos que lhe sejam solicitados».



Tal como a CNN Portugal noticiou, as buscas levadas a cabo pela Autoridade Tributária na Luz, no Dragão e em Alvalade, têm por base a operação Fora de Jogo, que visa transferências e contratos de jogadores, que as autoridades admitem poder ter sido simulados, envolvendo representantes de futebolistas.

Esta é a segunda vez que são feitas buscas no âmbito da operação Fora de Jogo, pois já em 2020 houve a constituição de 47 arguidos e em 2021 um envolvimento grande de elementos policiais junto de vários clubes, entre os quais os ditos três grandes, mais o Sp. Braga e o Vitória de Guimarães.



Em causa estão crimes de fraude fiscal qualificada, fraude à segurança social e branqueamento.



O comunicado do FC Porto na íntegra:



Em causa as buscas levadas a cabo pelo Ministério Público

Na sequência de diligências anteriores, e a exemplo do que está a ocorrer em outras sociedades desportivas, a Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD confirma que estão a decorrer buscas levadas a cabo pelo Ministério Público junto das nossas instalações.



Como sempre, e certa do bom cumprimento das normas atinentes à sua atividade, a Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD encontra-se a colaborar com a justiça e a disponibilizar todos os elementos que lhe sejam solicitados.



O Conselho de Administração