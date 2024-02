O FC Porto prosseguiu, esta sexta-feira, a preparação para o jogo em Arouca, da 21.ª jornada da Liga.

Na sessão matinal, Sérgio Conceição não pôde contar com três jogadores: Iván Marcano fez apenas tratamento, Taremi foi eliminado da Taça asiática na passada quarta-feira, mas ainda não se apresentou no Olival enquanto Zaidu vai disputar a final da CAN pela Nigéria, no próximo domingo.



Os dragões têm novo treino agendado para as 10h30, deste sábado, à porta fechada, no Olival. A visita do FC Porto a Arouca está agendada para as 20h15 da próxima segunda-feira.