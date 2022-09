O FC Porto prosseguiu, esta quarta-feira, a preparação para o jogo contra o Sp. Braga, da oitava jornada da Liga.



Sérgio Conceição não pôde contar com os internacionais Rodrigo Conceição (sub-21), Zaidu (Nigéria), Uribe (Colômbia), Eustáquio (Canadá), Taremi (Irão), Pepe e Diogo Costa (Portugal). Além dos jogadores que se encontram ao serviço das respetivas seleções, Otávio fez apenas tratamento e não treinou.



Os campeões nacionais têm novo treino agendado para esta quinta-feira, às 10h30, no Olival.



O FC Porto-Sp. Braga está marcado para as 21h15 do dia 30 de setembro, no Dragão.