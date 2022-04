O FC Porto continuou a preparação para o jogo contra o Sp. Braga, da 31.ª jornada da Liga, com três nomes no boletim clínico.



Segundo informam os dragões no site oficial, Uribe e Bruno Costa realizaram treino condicionado enquanto Manafá fez apenas tratamento.



Os azuis e brancos voltam a treianr este domingo, às 10h30, no Olival. Hora e meia depois, Sérgio Conceição vai fazer a antevisão ao encontro da 31.ª jornada da Liga, marcado para as 18h00 da próxima segunda-feira, no Municipal de Braga.