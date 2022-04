O FC Porto prosseguiu, esta sexta-feira, a preparação para o jogo contra o Vitória, no D. Afonso Henriques, da 29.ª jornada da Liga.

Tal como na véspera, Sérgio Conceição continua sem poder com três futebolistas: Manafá e Uribe fizeram apenas tratamento enquanto Bruno Costa realizou treino condicionado.

Os dragões, líderes da Liga, voltam a treinar este sábado, às 10h30, no Olival. Hora e meia depois, Sérgio Conceição faz a conferência de imprensa ao jogo no Berço. O Vitória-FC Porto está marcado para as 18h00, no Minho.