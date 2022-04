O FC Porto prosseguiu, esta quarta-feira, a preparação para o jogo contra o Vizela com três indisponíveis.



De acordo com a informação no site dos dragões, Matheus Uribe realizou treino condicionado assim como Bruno Costa. Manafá, por seu turno, fez apenas tratamento.



Os azuis e brancos voltam a treinar esta quinta-feira, às 10h30, no Olival. O FC Porto-Vizela está marcado para as 19h00 do próximo sábado.