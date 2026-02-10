O plantel do FC Porto cumpre nesta quarta-feira um dia de folga após o empate no clássico com o Sporting no Estádio do Dragão.

A equipa de Francesco Farioli regressa ao trabalho na quarta-feira, já com baterias apontadas à deslocação à Madeira, onde defronta o Nacional no domingo.

Recorde-se que o FC Porto esteve muito perto de vencer o Sporting, mas um penálti cometido por Francisco Moura (Luis Suárez marcou na recarga ao castigo máximo) ditou um empate no clássico.