Danny Loader foi a principal novidade no treino do FC Porto, realizado esta quinta-feira de manhã, no Olival.



O avançado inglês da equipa B foi incluído por Sérgio Conceição na preparação para o jogo contra o Vizela, da 32.ª jornada da Liga. Em sentido contrário, Bruno Costa e Uribe fizeram treino condicionado enquanto Manafá realizou apenas tratamento.



Os azuis e brancos voltam a treinar esta sexta-feira, às 10h30, no Olival. Hora e meia depois, Sérgio Conceição vai antecipar a receção ao Vizela, agendada para as 19h00 do próximo sábado.