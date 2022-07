David Carmo apresentou-se esta quarta-feira no Olival para cumprir o primeiro treino no FC Porto.



Horas após ter sido oficializado como reforço dos dragões, o defesa português vai trabalhar pela primeira vez às ordens de Sérgio Conceição. Além de Carmo, também Pepe, Otávio, Zaidu, João Mário e Diogo Costa apresentaram-se ao trabalho de acordo com as imagens publicadas pelos campeões nacionais nas redes sociais.



David Carmo foi recrutado pelos campeões nacionais ao Sp. Braga por 20 milhões de euros (mais 2,5 pelo cumprimento de objetivos). Foi o maior negócio de sempre entre clubes portugueses.