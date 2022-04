O FC Porto pode sagrar-se campeão nacional na próxima jornada, face a uma vantagem de nove pontos sobre o Sporting, e tem objetivos paralelos até ao final da Liga 2021/22.

A equipa de Sérgio Conceição pode, por exemplo, bater o recorde de pontos na história da competição. Soma nesta altura 82 pontos, a quatro jornadas do fim, e está a duas vitórias das melhores marcas.

O recorde atual - 88 pontos - é partilhado pelo Benfica de Rui Vitória (2015/16) e, precisamente, o FC Porto de Sérgio Conceição, que atingiu a melhor marca na primeira época no clube portista.

Desde a época 1995/96, altura em que as vitórias passaram a valer três pontos, há registo de vários campeões com mais de 80 pontos, com os portistas em maioria nesse capítulo.

Nos últimos anos, já depois dos tais 88 pontos do FC Porto em 2017/18, o Benfica aproximou-se desse número na temporada 2018/19, os dragões regressaram aos títulos com 82 pontos e o Sporting sagrou-se campeão com 85.

Campeões com mais de 80 pontos: