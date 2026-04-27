O plantel do FC Porto goza nesta segunda-feira de um dia de folga, regressando aos trabalhos na terça para iniciar a preparação para o jogo com o Alverca no próximo sábado à noite.

O jogo com o Alverca pode dar aos azuis e brancos a conquista do 31.º título de campeão nacional e o primeiro desde 2021/22.

A vitória garante a conquista matemática do campeonato, mas a equipa de Francesco Farioli pode até entrar em campo já campeã nacional, isto se o Sporting não vencer o Tondela na quarta-feira e se o Benfica for derrotado no mesmo dia em Famalicão.