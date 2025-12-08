FC Porto
Há 2h e 15min
FC Porto: De Jong reage à dedicatória de Samu em Tondela
Avançado neerlandês vai falhar o resto da época por lesão. Espanhol fez o sétimo golo no campeonato
SS
Avançado neerlandês vai falhar o resto da época por lesão. Espanhol fez o sétimo golo no campeonato
SS
Ao inaugurar o marcador em Tondela na noite de domingo, na 13.ª jornada da Liga, Samu dedicou o 11.º golo na época – o sétimo no campeonato – a Luuk de Jong, uma vez que o neerlandês vai falhar o resto da época, prejudicado por uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.
We are with you, 𝐋𝐮𝐮𝐤 💙#CDTFCP #SeguimosJuntos pic.twitter.com/86Ocpjs5x9— FC Porto (@FCPorto) December 7, 2025
O golo de Samu teve uma dedicatória especial: Luuk de Jong 💙#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #LigaPortugalBetclic #CDTondela #FCPorto pic.twitter.com/IIa4nLUAWF— sport tv (@sporttvportugal) December 7, 2025
Nas redes sociais, o experiente ponta de lança de 35 anos reagiu ao gesto de Samu, de 21 anos.
O FC Porto venceu o Tondela por 2-0 e segue na liderança isolada da Liga, com cinco pontos de vantagem sobre o Sporting.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS