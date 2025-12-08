Ao inaugurar o marcador em Tondela na noite de domingo, na 13.ª jornada da Liga, Samu dedicou o 11.º golo na época – o sétimo no campeonato – a Luuk de Jong, uma vez que o neerlandês vai falhar o resto da época, prejudicado por uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Nas redes sociais, o experiente ponta de lança de 35 anos reagiu ao gesto de Samu, de 21 anos.

O FC Porto venceu o Tondela por 2-0 e segue na liderança isolada da Liga, com cinco pontos de vantagem sobre o Sporting.