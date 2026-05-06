O plantel do FC Porto voltou esta quarta-feira ao Olival, após três dias de folga concedidos por Francesco Farioli, na sequência da conquista do 31.º título nacional. Os dragões foram recebidos à entrada do Centro de Treinos e mostraram-se em ainda em clima de festa, com alguns jogadores a apresentarem-se com um «Bom dia, Campeão».

Pablo Rosario, médio dominicano do FC Porto, chegou ao Olival inclusivamente a exibir a camisola dos festejos do título nacional.

Os comandados de Farioli começam esta quarta-feira a preparar o embate com o já despromovido AVS, marcado para domingo, dia 10 de maio, às 18:00.