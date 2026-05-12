O FC Porto voltou a treinar esta terça-feira, no Olival, para preparar o último confronto da época. Os dragões, já na condição de Campeões Nacionais, vão receber o Santa Clara na 34.ª jornada, antes da festa e receção do troféu.

Fora das opções para a sessão desta terça-feira ficaram Nehuén Pérez, Martim Fernandes, Luuk de Jong e Samu, que continuam entregues ao departamento médico dos azuis e brancos.

Para colmatar estas ausências e em vias de observar os mais jovens, Francesco Farioli chamou ao treino os jovens da equipa B, Tiago Silva e Bernardo Lima.

O FC Porto entra em campo este sábado, dia 16 de maio, num jogo com início marcado para as 15h30, para defrontar o Santa Clara no «jogo da festa».