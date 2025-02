O insucesso na negociação de Tomás Handel, do V. Guimarães, não foi a única frustração do FC Porto no último dia do mercado de inverno. O Maisfutebol sabe que os dragões também deixaram escapar a contratação do brasileiro Luís Guilherme.

O jovem extremo do West Ham chegou a ter um acerto verbal com a SAD portista, mas não houve tempo suficiente para o negócio ser totalmente fechado. O negócio estava encaminhado por aproximadamente 18 milhões de euros.

Os dois clubes estiveram mesmo próximos de um entendimento. Entretanto, algumas questões burocráticas atrasaram o processo. Como a assinatura de contrato só poderia acontecer em solo português, a transferência acabou por ser abortada.

Tendo em vista os obstáculos na negociação, o clube inglês resolveu incluir o extremo de 18 anos na ficha de jogo contra o Chelsea, na última terça~feira à noite, a valer pela Premier League - o jogador entrou nos minutos finais da segunda parte na derrota pot 2-1.

Formado no Palmeiras, onde foi lançado pelo português Abel Ferreira, Luís Guilherme está no West Ham desde junho do ano passado. Custou cerca de 23 milhões de euros e assinou vínculo até junho de 2029.