O FC Porto voltou a treinar na manhã desta quinta-feira, no Olival, para preparar o próximo jogo da Liga frente ao Arouca, no sábado, para a 24.ª jornada.

No boletim clínico dos azuis e brancos permanecem Martim Fernandes e Pepê, ambos com uma lesão muscular na coxa direita, Marko Grujic que tem uma lesão no calcanhar e Vasco Sousa que contraiu uma fratura do perónio.

Os dragões voltam a treinar esta sexta-feira às 10:30 horas, no Centro de Treinos do Olival. Para as 13:30 horas está marcada a habitual conferência de imprensa de Martín Anselmi.