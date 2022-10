Pepe sofreu uma entorse no joelho esquerdo com lesão do ligamento colateral interno, informou o FC Porto.



Na nota acerca da sessão de trabalho desta sexta-feira, em véspera do jogo contra o Portimonense, no Algarve, o internacional português fez apenas tratamento. De resto, Sérgio Conceição já tinha revelado em conferência de imprensa que o defesa, de 39 anos, tinha sofrido uma entorse no joelho «com alguma gravidade» e que iria estar indisponível para as próximas partidas.



Nem o clube portista nem o técnico adiantaram o tempo de paragem de Pepe. O FC Porto joga, recorde-se, este sábado em Portimão, depois viaja até Leverkusen na próxima quarta-feira e vai a Anadia, a 16 de outubro. Já o Clássico com o Benfica está agendado para o dia 21 de outubro.