Boas notícias para os portistas. Diogo Costa saiu ao intervalo do último jogo contra o AVS, nesta segunda-feira (2-0), após apresentar queixas na perna esquerda. Tudo aconteceu quando disputava a bola fora da grande área.

Horas depois do encontro, já nesta terça-feira, o plantel principal do FC Porto reagrupou e começou a preparar a viagem aos Açores, onde tem encontro marcado com o Santa Clara a partir das 18h00 de domingo.

Segundo o boletim de treino divulgado no sítio oficial do clube, Diogo Costa fez tratamento a um «espasmo muscular com cãibra no gémeo da perna esquerda, uma lesão sem gravidade». Já Nehuén Pérez (tratamento e ginásio), Tomás Pérez (tratamento e treino condicionado) e Luuk de Jong (tratamento) permanecem no boletim clínico.



Perante as ausências, o defesa Gabriel Brás e o médio João Teixeira, da equipa B, trabalharam às ordens de Francesco Farioli.

Os portistas regressam ao trabalho na quinta-feira, dia de Ano Novo. As portas do Olival vão abrir ao público às 15h00.