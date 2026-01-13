O FC Porto qualificou a nomeação do árbitro Fábio Veríssimo para o clássico desta quarta-feira com o Benfica, relativo aos quartos de final da Taça de Portugal, como «absolutamente incompreensível» e «suscetível de afetar negativamente a imagem e credibilidade do futebol português».

Em comunicado divulgado nas plataformas do clube, o FC Porto recorda que se encontra «pendente no Tribunal Arbitral do Desporto um recurso que tem por objeto circunstâncias relatadas pelo árbitro em causa, relativas ao encontro entre o FC Porto e o Sp. Braga, disputado no passado dia 2 de novembro de 2025».

Em causa está a denúncia de Fábio Veríssimo, no relatório do jogo FC Porto-Sp. Braga, quanto à exibição de imagens em loop de um golo anulado ao FC Porto numa televisão que estava no balneário da equipa de arbitragem.

