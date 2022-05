Depois de dois dias de folga, o FC Porto iniciou a preparação para o Clássico com o Benfica, da 33.ª e penúltima jornada da Liga.



Segundo informam os dragões no site oficial, Sérgio Conceição apenas não pôde contar com Bruno Costa e Manafá. O médio trabalhou de forma condicionada enquanto o lateral realizou apenas tratamento.



Os azuis e brancos têm nova sessão de trabalho esta quarta-feira, às 10h30, no Olival. O FC Porto tem a visita à Luz marcada para sábado, dia em que se poderá sagrar campeão nacional.