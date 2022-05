O FC Porto concluiu a preparação para o Clássico com o Benfica, da 33.ª e penúltima jornada da Liga, com dois nomes no boletim clínico.



Bruno Costa voltou a integrar a sessão de trabalho de forma condicionada enquanto Wilson Manafá prosseguiu o tratamento à lesão grave sofrida no joelho direito em dezembro do ano passado.



Os dragões, que precisam de apenas um ponto para se sagrarem campeões nacionais, defrontam o Benfica, na Luz, às 18h00 do próximo sábado.