O FC Porto anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Dominik Prpic e avançou também com os contornos do negócio, que ficou fechado nos 4,5 milhões de euros, mais um milhão mediante certos objetivos, por 100 por cento dos direitos económicos do jogador.

Através de um comunicado, os dragões explicam que o Hajduk Split ficará com dez por cento das mais valias de «uma potencial futura transferência» e assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade. O FC Porto fica com os encargos dos serviços de intermediação, de 225 mil euros.

Recorde-se que Dominik Prpic assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas (2030), após realizar três temporadas na equipa principal dos croatas, em que realizou 50 jogos pela equipa principal.