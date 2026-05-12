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Há 13 min
FC Porto: Dragão «esgotado» para a festa da consagração
Campeões fecham a temporada no próximo sábado frente ao Santa Clara
Campeões fecham a temporada no próximo sábado frente ao Santa Clara
Já não há bilhetes para a festa de consagração do campeão FC Porto que, no próximo sábado (15h30), fecha a época, no Estádio do Dragão, frente ao Santa Clara.
Vamos ter, assim, casa cheia, para a grande festa do título que começa no Estádio do Dragão, mas que depois vai estender-se a toda a cidade, com passagem pela Ribeira, até aos Aliados onde já está a ser montado o palco que vai receber os campeões 2025/26.
Bilhetes esgotados #FCPCDSC pic.twitter.com/bTyJU0CLWJ— FC Porto (@FCPorto) May 12, 2026
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