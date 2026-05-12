Já não há bilhetes para a festa de consagração do campeão FC Porto que, no próximo sábado (15h30), fecha a época, no Estádio do Dragão, frente ao Santa Clara.

Vamos ter, assim, casa cheia, para a grande festa do título que começa no Estádio do Dragão, mas que depois vai estender-se a toda a cidade, com passagem pela Ribeira, até aos Aliados onde já está a ser montado o palco que vai receber os campeões 2025/26.