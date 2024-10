O valor do capital da SAD do FC Porto no final da temporada de 2023/24 melhorou em 62,219 milhões de euros em relação ao período homólogo, mas continua a apresentar um resultado global negativo de 113,761 milhões de euros.

O abatimento significativo dos capitais próprios negativos é explicado, em boa parte, pela reavaliação das receitas proporcionadas pelo Estádio do Dragão que estavam fixadas nos 167 milhões de euros, mas que passaram para 279 milhões a 31 de dezembro de 2023, depois de uma avaliação realizada pela empresa internacional Crowe que vai ainda ser sujeita a uma revisão da empresa de auditoria da SAD do clube.

O novo valor das receitas do Estádio do Dragão levaram a uma contestação da parte da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, tendo sido, posteriormente, feita uma nova avaliação, a 30 de junho de 2024, que reduziu os valores para 213 milhões de euros, abaixo dos 279 milhões apurados em dezembro de 2023 e que foram ainda tidos em conta no relatório e contas relativo à temporada de 2023/24.

Com a valorização destas receitas de 167 para 279 milhões de euros, a SAD valorizou-se em 62,219 milhões de euros, reduzindo os números negativos de capitais próprios de 175,980ME, em junho de 2023, para 113,761ME em junho de 2024.