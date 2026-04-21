FC Porto: dragões já vendem bilhetes para a receção ao Alverca
Jogo realiza-se no dia 2 de maio, às 20h30
O FC Porto anunciou, no site do clube, que os bilhetes para a receção ao Alverca, adversário da 32.ª jornada da Liga, já estão disponíveis.
Os azuis e brancos seguem na luta pela conquista do campeonato, precisando de apenas duas vitórias e um empate nas quatro jornadas que faltam. Já o Alverca, segue numa temporada tranquila no que toca à classificação, uma vez que a equipa ocupa o décimo lugar, com 35 pontos.
Os valores dos bilhetes estão entre os 33 euros e os 72 euros para público, de 25 euros a 57 euros para sócio correspondente e de 16 euros a 42 euros para os sócios.
Antes dos compromissos para a Liga, recorde-se, o FC Porto luta por um lugar na final da Taça de Portugal frente ao Sporting. A segunda mão está marcada para quarta-feira, às 20h45. Pode acompanhar tudo, ao minuto, no Maisfutebol.