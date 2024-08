O FC Porto regressou esta terça-feira aos treinos, após um dia de folga, para continuar a preparar a deslocação do próximo sábado a Alvalade.

De fora das contas do treinador Vítor Bruno mantêm-se os lesionados Marcano (que fez apenas tratamento e ginásio) e Zaidu (ainda em trabalho condicionado).

Recorde-se que após a vitória de sábado sobre o Rio Ave (2-0), Vítor Bruno começou de imediato a preparar a deslocação a Alvalade com um treino no domingo, o qual já tinha contado com os reforços Deniz Gül e Samu Omorodion, que se apresentaram normalmente às ordens de Vítor Bruno e até foram ao «túnel». De fora ficou naturalmente Fábio Vieira, que só chegou esta terça-feira ao Porto, para assinar contrato.

O FC Porto joga em Lisboa, frente ao Sporting, no próximo sábado, a partir das 20.30 horas.