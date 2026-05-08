Tendo em vista a visita ao AVS no domingo (18h), o FC Porto regressou esta sexta-feira ao relvado do Olival. No boletim clínico continuam os nomes de Nehuén Pérez (treino integrado condicionado), André Miranda (treino condicionado), Luuk de Jong e Samu (tratamento e ginásio).

Francesco Farioli voltou a chamar o médio Tiago Silva e o avançado André Miranda, dupla proveniente da equipa B. O timoneiro dos dragões antevê a visita à Vila das Aves no sábado, depois do treino, pelas 12h45.