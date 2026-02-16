Depois da vitória na Choupana, sobre o Nacional (1-0), Francesco Farioli concedeu dupla folga ao plantel do FC Porto. Por isso, os dragões apontam baterias à receção ao Rio Ave a partir de quarta-feira. O líder do campeonato recebe os vilacondenses no domingo (20h30).

No boletim clínico dos portistas continuam Martim Fernandes, Kiwior, Nehuén Pérez, Luuk de Jong e Samu.

