FC Porto: dupla folga premeia vitória sobre Nacional
Líder da Liga regressa ao Olival na quarta-feira
Depois da vitória na Choupana, sobre o Nacional (1-0), Francesco Farioli concedeu dupla folga ao plantel do FC Porto. Por isso, os dragões apontam baterias à receção ao Rio Ave a partir de quarta-feira. O líder do campeonato recebe os vilacondenses no domingo (20h30).
No boletim clínico dos portistas continuam Martim Fernandes, Kiwior, Nehuén Pérez, Luuk de Jong e Samu.
