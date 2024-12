Numa noite propícia a constipações, o FC Porto encerrou os portões traseiros e controlou as correntes de ar na fachada. Por isso, foi com tranquilidade que os dragões triunfaram na receção ao Estrela da Amadora (2-0).

Na reta final da 14.ª jornada da Liga, a seta ofensiva esteve quase sempre apontada à baliza de Bruno Brígido, numa noite em que os comandados de Vítor Bruno foram obrigados a ensaiar alternativas a Samu.

Para esta partida, o timoneiro dos portistas apenas lançou Nico González – no lugar de Alan Varela – mantendo Galeno na posição de defesa lateral à esquerda.

No Estrela da Amadora, José Faria operou quatro mudanças, apostando em Dramé, Tiago Gabriel, Igor Jesus e Rodrigo Pinho, em detrimento do lesionado Ferro, Miguel Lopes, Jovane Cabral e Alan Ruiz.

Recorde o desenrolar do encontro que devolveu o FC Porto à vice-liderança da Liga.

Contrariando a toada que se fazia adivinhar para esta noite, Léo Cordeio deixou um arrepio na espinha azul e branca, logo ao primeiro minuto. A solo, da esquerda para o meio, o médio soltou uma corrente de ar, mas o remate esbarrou na cortina defensiva. E um aviso bastou aos anfitriões.

Encerrados os portões, Fábio Vieira, Pepê, Galeno e Martim Fernandes protagonizaram o sobe e desce de flancos, soprando a brisa ansiada no Dragão. De ensaio em ensaio, a porta «Tricolor» bateu com estrondo aos 13 minutos.

Na sequência de um canto à direita, o arco assinado por Fábio Vieira encontrou Nico González ao segundo poste, face à apatia defensiva dos visitantes. Aproveitando esta janela, um desvio rasteiro bastou para o médio assinar o quarto golo na Liga.

Até ao intervalo, os comandados de Vítor Bruno aproveitaram para saborear a vantagem, desacelerando o encontro e construindo sem riscos. Nesta fase, Fábio Vieira continuava de batuta em riste, servindo Pepê e Namaso, enquanto Samu permanecia silenciado por Dramé e Rúben Lima.

Assim, a pausa surgiu com o FC Porto na mó de cima, em pleno controlo dos ventos da partida, continuando a soprar a brisa do golo.

Consulte os destaques deste encontro.

Notas de rodapé e salto na tabela

Quando se esperava que os dragões insistissem em escancarar portas, janelas e portões do Estrela, para constipar de vez o «Tricolor», a estratégia passou por adormecer a partida. De tal forma que o Estrela quase surpreendeu, o que, sublinhe-se, não seria uma novidade num jogo do FC Porto.

Na sequência de um raro ataque delineado por Kikas, pela esquerda, Cordeiro voltou a encher o pé, mas por cima. Ora, estavam decorridos 61 minutos quando alguns portistas sentiram um valente calafrio.

Na resposta, seis minutos volvidos – quando a tensão era já evidente nas hostes da casa – Fábio Vieira apontou a rota para selar o triunfo. Mas, na cara de Brígido, o médio viu o guardião agigantar-se e desviar por cima, travando nova porta prestes a bater com estrondo.

Tal momento animou os dragões, que por Nico e Pérez insistiram em encontrar a via do sossego e conforto. Todavia, a resistência do Estrela prevaleceu até ao fim, originando incerteza na bancada. Sobretudo quando os visitantes se projetaram no contra-ataque.

Em todo o caso, foram meras notas de rodapé neste encontro, pelo que o FC Porto trancou portas, janelas e portões nos derradeiros minutos, com a bola no pé, até, por fim, atingir o 2-0. A solo, pela direita, Gonçalo Borges agradeceu o passe de Rodrigo Mora e encheu o pé para a estreia a marcar na época.

O triunfo permite ao FC Porto subir ao 2.º lugar, com 34 pontos, menos dois do que o Sporting.

Na próxima ronda da Liga, na noite de sábado (20h30), o FC Porto visita o Moreirense (7.º), reduto no qual Benfica e Sporting perderam pontos. Além disso, os comandados de César Peixoto eliminaram os dragões na Taça, em Moreira de Cónegos.

Por sua vez, o Estrela da Amadora permanece no 13.º posto, com 12 pontos, em igualdade com Nacional e AVS (15.º). Na próxima jornada, na noite de segunda-feira (20h45), os comandados de José Faria recebem o Rio Ave (11.º).