O FC Porto recebeu e venceu o Estrela da Amadora por 2-0, numa partida da 14.ª jornada da Liga.



O primeiro golo da partida foi anotado por Nico González, na sequência de um canto de Fábio Vieira aos 13 minutos. Com os estrelistas reduzidos a dez elementos, Gonçalo Borges fez o 2-0 final - estreia a marcar na equipa principal dos dragões.



Com esta vitória, os azuis e brancos ultrapassaram à condição o Benfica, no segundo lugar, e ficaram a dois do líder Sporting. Por sua vez, o Estrela partilha o 13.º posto com o Nacional.