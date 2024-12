Vítor Bruno muda apenas uma peça para a receção ao Estrela da Amadora, na 14.ª jornada da Liga. Face ao encontro com o Midtjylland, o treinador do FC Porto apenas trocou Alan Varela por Nico González, mantendo Galeno como lateral esquerdo. No banco dos dragões estão Alan Varela e Francisco Moura.

Segundo apurou o Maisfutebol, o defesa Ferro ressentiu-se de uma lesão no joelho durante a semana, pelo que fica de fora da convocatória do Estrela.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Martim Fernandes, Otávio, Nehuén e Galeno; Nico e Eustáquio; Fábio Vieira, Namaso e Pepê; Samu.

Suplentes FC Porto: Cláudio Ramos, Tiago Djaló, Vasco Sousa, Iván Jaime, Alan Varela, Francisco Moura, Gül, Gonçalo Borges e Rodrigo Mora.

Onze do Estrela: Brígido, Tiago Gabriel, Dramé e Rúben Lima; Danilo Veiga, Igor Jesus, Paulo Moreira, Léo Cordeiro e Nilton Varela; Kikas e Rodrigo Pinho.

Suplentes Estrela: Gudzulic, Travassos, Cissokho, André Luís, Montoia, Bucca, Keliano, Manu e Jovane Cabral.

O FC Porto parte para este jogo com 31 pontos e no 3.º lugar, a um ponto do Benfica e a cinco do Sporting. Por sua vez, o Estrela da Amadora é 13.º, com 12 pontos, igualado com AVS e Nacional (15.º), com um ponto de diferença para a linha de água.

Encontro para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.