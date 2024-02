A SAD do FC Porto reembolsou integralmente a operação de titularização de créditos chamada «Dragon Finance No. 1» da Sagasta Finance pelos créditos resultantes do contrato de cessão de direitos televisivos e realizou uma nova operação de titularização de créditos denominada «Dragon Finance No.2» colateralizada pelos mesmos créditos da «Dragon Finance no. 1», que permite um encaixe adicional de cerca de 54,3 milhões de euros, explicou num comunicado feito à CMVM.

Os créditos em questão resultam «do contrato de cessão de direitos de transmissão televisiva dos jogos disputados pela equipa principal de futebol, na qualidade de visitado, na Primeira Liga, celebrado a 26 de dezembro de 2015, entre a FCP SAD e a PT Portugal SGPS, S.A.

(posteriormente cedido à Altice Picture, SARL))».



A nova operação resulta «num aumento global líquido de cerca de 54.291.989,30 euros face à operação "Dragon Finance no. 1'» e permite à SAD azul e branca «liquidar responsabilidades decorrentes da sua atividade», lê-se no comunicado.