A Comissão de vencimentos da SAD do FC Porto emitiu esta quinta-feira um esclarecimento em relação ao aumento substancial das remunerações dos órgãos sociais do clube para quase três milhões de euros, número revelado no relatório semestral publicado pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) na passada quarta-feira.

Segundo as contas prestadas pela SAD, as remunerações dos órgãos sociais foram de 2.966.873 euros, uma subida significativa face ao período homólogo da época anterior, em que foram pagos apenas 1.151.249 milhões de euros. Um valor elevado que é praticamente o triplo do que receberam as administrações do Benfica e do Sporting, juntas.

Ora, segundo a comissão de vencimentos da SAD portista, boa parte do valor atribuído «se refere ao prémio anual de gestão a que tiveram direito os cinco administradores executivos pela vitória no Campeonato Nacional na época 2021/2022 e consequente acesso à Liga dos Campeões».

Um prémio «no valor bruto total de 1,6 milhões de euros, a que corresponde o valor líquido aproximado de 800 mil euros, tal como aprovado previamente pelos órgãos sociais competentes», esclarece ainda a comissão de vencimentos.