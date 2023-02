Após a derrota em Milão na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o FC Porto iniciou a preparação para o jogo contra o Gil Vicente, da 22.ª jornada da Liga.



De acordo com a informação disponibilizada no site dos dragões, Galeno tem uma mialgia de esforço na coxa esquerda. O brasileiro saiu, lembre-se, lesionado no decorrer da segunda parte da partida contra o Inter.



Além de Galeno, Veron realizou apenas tratamento enquanto Francisco Meixedo já participou na sessão de trabalho às ordens de Conceição ainda que de forma condicionada.



O FC Porto volta a treinar esta sexta-feira, às 11h30, no Olival.