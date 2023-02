Matheus Uribe e Galeno sofreram microrroturas no adutor esquerdo no Clássico frente ao Sporting e fizeram apenas tratamento no regresso do FC Porto ao trabalho, esta terça-feira.



Os dois atletas aumentaram para oito o número de lesionados no plantel portista. O colombiano e o brasileiro não estiveram às ordens de Conceição no arranque da preparação para o Rio Ave, partida da 21.ª jornada da Liga, e fizeram apenas tratamento às respetivas lesões à semelhança de Meixedo, Fábio Cardoso, Wendell, Otávio, Veron e Evanilson.



Os campeões nacionais voltam a treinar esta quarta-feira, às 10h30, no Olival.



O FC Porto-Rio Ave está agendado para as 20h30 do próximo sábado, no Dragão.