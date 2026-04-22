O FC Porto ainda recebe o Sporting para a Taça de Portugal e joga na Reboleira no próximo fim de semana, mas já esgotou os bilhetes para a receção ao Alverca, da 32.ª jornada da Liga.

Os dragões informaram que já não existem ingressos disponíveis para a partida com os ribatejanos, marcada para 2 de maio, sábado, às 20h30. No entanto, os sócios ainda poderão libertar a cadeira do Lugar Anual.

Neste jogo o FC Porto até poderá fechar as contas do título, visto que depois dessa ronda só vão faltar mais duas, ou seja, mais seis pontos. Nesta altura, com quatro jornadas por disputar, os dragões lideram o campeonato com 79 pontos, mais sete do que o Benfica e oito face ao Sporting, que tem menos um jogo.