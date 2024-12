O FC Porto anunciou esta quinta-feira que venceu todos os bilhetes disponibilizados pelo Famalicão para o embate do próximo sábado (20h30), relativo à 13.ª jornada da Liga.

O clube d Dragão colocou os bilhetes à venda na quarta-feira, ao preço de 13 e 37 euros, e vendeu-os todos em poucas horas.

A equipa de Vítor Bruno vai, assim, contar com um forte apoio no próximo sábado no Municipal de Famalicão.