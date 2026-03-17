FC Porto esgota bilhetes para deslocação a Braga em poucas horas
Líder da Liga fecha a 27.ª jornada na Pedreira no próximo domingo (20h30)
O FC Porto colocou à venda os bilhetes que tinha disponíveis para a deslocação a Braga e, poucas horas depois, anunciou que estavam esgotados.
A equipa de Francesco Farioli vai, assim, contar com forte apoio na Pedreira, no próximo domingo (20h30), no jogo da 27.ª jornada da Liga, já depois de receber o Estugarda para o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa que está marcado para quinta-feira.
O líder da Liga, com sete pontos de vantagem sobre os rivais de Lisboa, vai fechar a ronda no domingo, já depois do Benfica receber o Vitória, no sábado (18h00), e do Sporting jogar em Alverca, às 18h00 de domingo.
Bilhetes esgotados | Sold out https://t.co/wo2jCpZJbg— FC Porto (@FCPorto) March 17, 2026
