Na sequência de três jogos sem sofrer golos – contra Famalicão, Sintrense e Nice, partidas nas quais o FC Porto marcou sete golos – Francesco Farioli promove quatro trocas, com Alan Varela, Gabri Veiga, Pepê e Deniz Gül fora do “onze”, Pablo Rosario a regressar ao meio-campo e Bednarek, Rodrigo Mora, William Gomes e Borja Sainz a serem apostas de início.

No Estoril, Ian Cathro promove seis trocas face à eliminação da Taça de Portugal contra o Famalicão, com os regressos de Joel Robles, Bacher, Pedro Amaral, Jandro Orellana, Guitane e Begraoui à titularidade.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Francisco Moura; Pablo Rosario, Froholdt e Rodrigo Mora; William Gomes, Samu e Borja Sainz.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Eustáquio, Gabri Veiga, Pepê, Zaidu, Prpic, De Jong, Alarcón e Martim Fernandes.

Onze do Estoril: Joel Robles, Kevin Boma, Bacher e Pedro Amaral; Ricard Sánchez, Holsgrove, Jandro Orellana e João Carvalho; Guitane, Begraoui e André Lacximicant.

Suplentes do Estoril: Martin Turk, Ferro, Marqués, Gonçalo Costa, Pizzi, Pedro Carvalho, Patrick Carreiro, Tiago Parente, Tiago Brito.

O FC Porto-Estoril da 12.ª jornada da Liga está agendado para as 20h30 deste domingo e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.