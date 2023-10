Stephen Eustáquio, jogador do FC Porto, foi convocado para o jogo de preparação do Canadá contra o Japão.



O médio dos dragões integra a lista do selecionador interino, Mauro Biell, assim como Steven Vitória, defesa que alinha no Desp. Chaves.

O duelo entre canadianos e nipónicos está agendado para o dia 13 de outubro, em Niigata.