Os jogadores do FC Porto Stephen Eustáquio e Pablo Rosario foram capitães nas respetivas seleções, nos jogos particulares realizados na última madrugada

Eustáquio comandou o Canadá na vitória sobre a Venezuela (2-0), em Miami, com golos de Ismael Koné (23m) e Promise David (83m), num jogo em que as duas seleções acabaram reduzidas a dez.

Pablo Rosario, por seu lado, comandou a seleção da República Dominicana no empate sem golos diante da Martinica.