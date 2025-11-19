FC Porto
Há 1h e 22min
FC Porto: Eustáquio e Pablo Rosario foram capitães nas respetivas seleções
Médios jogaram na última madrugada
Médios jogaram na última madrugada
Os jogadores do FC Porto Stephen Eustáquio e Pablo Rosario foram capitães nas respetivas seleções, nos jogos particulares realizados na última madrugada
Eustáquio comandou o Canadá na vitória sobre a Venezuela (2-0), em Miami, com golos de Ismael Koné (23m) e Promise David (83m), num jogo em que as duas seleções acabaram reduzidas a dez.
Pablo Rosario, por seu lado, comandou a seleção da República Dominicana no empate sem golos diante da Martinica.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS