O FC Porto prosseguiu, esta quinta-feira, a preparação para o jogo contra o Arouca, da quarta jornada da Liga.



À semelhança da véspera, Evanilson voltou a fazer treino integrado condicionado enquanto Romário Baró e Gabriel Veron realizaram apenas tratamento. No site oficial, os dragões não fazem qualquer referência a Iván Jaime, o mais recente reforço dos dragões nesta janela de transferências.



O azuis e brancos têm novo treino agendado paa as 10h30, no Olival, à porta fechada. O FC Porto-Arouca está agendado para as 18h00 do próximo domingo.