O FC Porto emitiu, ao princípio da tarde desta quarta-feira, um comunicado para visar os «alegados negócios» entre Rui Costa, presidente do Benfica, e Reinaldo Teixeira, candidato à presidência da Liga. Em causa, entre outras, parcerias no ramo imobiliário que terão acontecido em 2006, e não em 2016, como refere o comunicado dos dragões.

«A pouco mais de um ano da entrega da proposta final da centralização dos direitos audiovisuais, e com o desígnio de recuperar o sexto lugar do ranking UEFA cada vez mais longe, a eleição de um presidente da Liga competente, credível e agregador influenciará decisivamente a capacidade competitiva do nosso futebol e dos seus clubes.»

«A possibilidade de o candidato Reinaldo Teixeira ter obtido benefícios financeiros em parceria com o presidente do SL Benfica representa um conflito de interesses inaceitável. (...) Na função de coordenador dos delegados da Liga Portugal - cargo que ocupa até ao dia de hoje - Reinaldo Teixeira tinha a responsabilidade máxima de nomear os delegados para cada jogo e coordenar o sistema de avaliação, um processo com impacto decisivo nas subidas e descidas dos delegados», escreveu a estrutura liderada por André Villas-Boas.

Leia o comunicado dos dragões na íntegra.

«Na sequência da notícia vinda a público esta quarta-feira, na qual são reportados alegados negócios e parcerias imobiliárias entre Rui Costa, presidente do SL Benfica, e Reinaldo Teixeira, candidato à presidência da Liga Portugal, vem o FC Porto declarar o seguinte:

1. As eleições para a presidência da Liga Portugal assumem uma importância decisiva para o futuro do futebol português. A pouco mais de um ano da entrega da proposta final da centralização dos direitos audiovisuais, e com o desígnio de recuperar o sexto lugar do ranking UEFA cada vez mais longe, a eleição de um presidente da Liga competente, credível e agregador influenciará decisivamente a capacidade competitiva do nosso futebol e dos seus clubes;

2. Posto isto, a possibilidade de o candidato Reinaldo Teixeira ter obtido benefícios financeiros em parceria com o presidente do SL Benfica representa um conflito de interesses inaceitável, que condiciona a capacidade de este candidato poder liderar de forma isenta, imparcial e equidistante vários dossiês tão sensíveis e impactantes para os clubes, nomeadamente a centralização dos direitos audiovisuais;

3. A notícia indica que os negócios remetem a 2016, data em que o candidato Reinado Teixeira já ocupava o cargo de Coordenador e Avaliador dos Delegados da Liga Portugal e o atual presidente do SL Benfica ocupava o cargo de administrador para a área do futebol. Na função de coordenador dos delegados da Liga Portugal - cargo que ocupa até ao dia de hoje - Reinaldo Teixeira tinha a responsabilidade máxima de nomear os delegados para cada jogo e coordenar o sistema de avaliação, um processo com impacto decisivo nas subidas e descidas dos delegados. Posto isto, o FC Porto endereçará, ainda hoje, uma comunicação formal à presidente interina da Liga Portugal, questionando se esta relação de privilégio entre o coordenador dos delegados e um dirigente de um dos clubes participantes nas competições foi formalmente reportada à Liga Portugal ao longo da década em que Reinaldo Teixeira ocupa estas funções.

4. Numa entrevista recente, o presidente do FC Porto já havia alertado para a necessidade de dotar o processo eleitoral da Liga com ferramentas e procedimentos que possam atestar a idoneidade, credibilidade e independência não só dos candidatos à presidência da Liga, mas de todos os nomes que compõem as listas e equipas executivas.

5. Pela gravidade dos factos reportados nesta notícia e pelas consequências que os mesmos podem ter na credibilidade do ato eleitoral de 11 de abril, o FC Porto aguardará um esclarecimento formal por parte dos envolvidos.

6. O FC Porto considera absolutamente fundamental para o desenvolvimento do futebol nacional que o próximo presidente da Liga Portugal seja eleito com base na sua experiência, competência e credibilidade e na qualidade das equipas diretivas que propõe.»

