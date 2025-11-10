O FC Porto revelou esta segunda-feira que o central Jan Bednarek contraiu uma «distensão ligamentar no joelho esquerdo» e, nesse sentido, foi dispensado pela seleção polaca. Borja Sainz, também entregue ao departamento médico, também foi dispensado pela seleção do País Basco.

O clube recorda que o defesa polaco foi substituído ainda no decorrer da primeira parte do jogo com o Famalicão, que o FC Porto acabou por vencer por 1-0. Os exames realizados, entretanto, confirmaram a lesão ligamentar no joelho esquerdo.

Borja Sainz, que estava convocado para a seleção do País Basco, também vai ficar entregue ao Departamento de Saúde no CTFD Jorge Costa, a recuperar de um «traumatismo no tornozelo direito», também contraída no decorrer do último jogo com o Famalicão.

Mesmo com estas duas «baixas», o FC Porto vai ter treze jogadores ao serviço das respetivas seleções nos próximos dias: Diogo Costa, Diogo Fernandes, Martim Fernandes, Gabriel Brás, Kiwior, Prpic, Zaidu, Froholdt, Pablo Rosario, Rodrigo Mora, Eustáquio, Samu e Deniz Gul.

Recordamos que o treinador Francesco Farioli, face à paragem para os compromissos das seleções, deu cinco dias de folga ao plantel.